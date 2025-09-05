venerdì, 5 Settembre 2025
CalciomercatoEx RossoazzurriLega Pro

UFFICIALE: Peralta si lega contrattualmente al Livorno

foto Catania FC

Diego Peralta, fresco di risoluzione consensuale del contratto con il Catania, è un nuovo giocatore del Livorno. Si tratta del quinto ex calciatore rossazzurro a vestire la maglia del club toscano dopo Samuel Di Carmine, Kevin Biondi, Mario Noce e Salvatore Monaco. La società amaranto lo presenta così: “Centrocampista molto duttile dalla indole offensiva, ricopre principalmente i ruoli di ala destra o trequartista. In carriera colleziona oltre 250 presenze tra i professionisti, tra le sue esperienze Novara, Foggia e Ternana con cui vince il girone e la Supercoppa. Lo scorso anno con il Trento ottiene 33 presenze tra Campionato, Coppa e Playoff”.

