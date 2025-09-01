UFFICIALE: sfuma definitamente Buglio, va al Catanzaro

La Juve Stabia dice no, pertanto Davide Buglio non arriverà. E’ mancato l’ok delle Vespe per il perfezionamento dello scambio con Alessandro Quaini. Il dietrofront del club gialloblu, che aveva inizialmente dato il proprio assenso, ha determinato l’interruzione della trattativa col Catania. Buglio, in ogni caso, lascia la Juve Stabia e proprio in queste ore le parti hanno ratificato l’intesa con il Catanzaro. Buglio passa al club giallorosso calabrese con la formula del prestito con diritto di riscatto.

