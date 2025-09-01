UFFICIALE: Silvestri passa alla Triestina

Ufficializzato anche il trasferimento di Tommaso Silvestri dal Catania alla Triestina. Le parti hanno definito l’operazione a titolo definitivo, pertanto può considerarsi a tutti gli effetti conclusa l’esperienza alle pendici dell’Etna del centrale difensivo veneto classe 1991. Per Silvestri si tratta di un ritorno alla Triestina, fortemente voluto dal diretto interessato che, nei mesi scorsi, ha vestito la maglia alabardata con la formula del prestito contribuendo alla salvezza della squadra friulana. “Catania Football Club rende noto di aver ceduto a titolo definitivo alla società US Triestina Calcio 1918 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Silvestri. Al difensore, che dal 2023 ad oggi ha disputato 14 gare con la nostra maglia, l’augurio delle migliori fortune personali e professionali”, la nota della società rossazzurra.

