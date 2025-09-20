Ufficializzati i nuovi tecnici UEFA Pro: tra gli allenatori che hanno superato il Master anche l’ex Catania Ferraro

Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico i nuovi allenatori UEFA Pro, che nei giorni scorsi hanno superato gli esami finali del corso. I tecnici neo abilitati hanno ottenuto così la massima qualifica possibile, che consente loro di poter guidare qualsiasi squadra, anche ai più alti livelli europei.

Alla luce degli esami sostenuti – ovvero una prova orale sulle materie di Tecnica e Tattica calcistica, Preparazione atletica, Psicologia e Comunicazione, oltre alla discussione della tesi – i migliori del corso sono risultati essere l’attuale allenatore della Roma femminile, Luca Rossettini, e l’osservatore del Sassuolo, Alberto Maresi, che si sono abilitati con il massimo dei voti, 110 su 110. Da segnalare inoltre che tra i neo allenatori UEFA Pro è presente anche l’ex Catania Giovanni Ferraro. Di seguito l’elenco completo di tutti i nuovi tecnici UEFA Pro: Andrei Agius, Alessandro Agostini, Salvatore Bocchetti, Cesc Fabregas, Giovanni Ferraro, Alessandro Gazzi, Marek Hamsik, Marco Landucci, Vincenzo Maiuri, Alberto Maresi, Davide Moro, Simone Padoin, Fabio Pisacane, Luca Rigoni e Luca Rossettini.

