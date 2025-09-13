sabato, 13 Settembre 2025
ULTIM’ORA: confermata la disponibilità di Di Tacchio e l’assenza di Caturano a Cosenza

L’allenatore rossazzurro Domenico Toscano ha dichiarato in sala stampa, alla vigilia del match di Cosenza, che il centrocampista e capitano Francesco Di Tacchio sarà disponibile. Confermate, dunque, le sensazioni positive emerse in questi giorni dagli allenamenti. Di Tacchio figurerà per la prima volta in questa stagione nella lista delle convocazioni. Non sarà presente, invece, l’attaccante Salvatore Caturano. Il bomber prelevato dal Cosenza non ha ancora esordito in maglia rossazzurra, sta recuperando da un infortunio che non desta preoccupazioni. Lo staff medico del Catania vuole sincerarsi di rimetterlo definitivamente in sesto senza correre rischi.

