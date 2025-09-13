VALENTINO (procuratore sportivo): “Catania, poste belle basi. Deve essere continuo”

Federico Valentino, procuratore sportivo, si sofferma sulle tre vittorie di fila del Catania in avvio di campionato parlando così delle possibilità di successo della squadra di mister Toscano, ai microfoni di TMW Radio:

“Secondo me il Catania merita di tornare ai fasti di un tempo. È una città che vive di calcio, che è trascinata dal calcio; il Massimino quando è pieno è uno spettacolo per tutti gli appassionati. Certo, ci sarà da lottare quest’anno perché le rivali sono importanti e lotteranno fino alla fine. Il Girone C è sempre il più affascinante ma anche il più difficile. Siamo solo all’inizio, abbiamo seguito negli anni quello che succede durante una stagione. Certo, iniziare bene dà una spinta in più, però la cosa più importante è essere continui nell’arco della stagione. Abbiamo visto squadre fare grossi scivoloni e perdere miseramente. Io credo che il Catania quest’anno stia ponendo delle belle basi, ma dovrà lottare duramente. Il campionato di C è molto difficile; si vince uno per girone e poi ci sono quei playoff che sono veramente una lotteria, un incubo se li devi giocare”.

