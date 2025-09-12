VELOTTO: “Lunetta, grande dedizione al sacrificio. Dini portiere che tiene sempre alta la concentrazione”

Ha lasciato il ruolo di dirigente addetto agli arbitri rossazzurro, ma Massimiliano Velotto è grato verso il Catania per l’opportunità che gli è stata concessa in questi anni. Lo stesso Velotto, che ben conosce i calciatori Andrea Dini e Gabriel Lunetta, tesse le lodi di entrambi i calciatori per questo positivo avvio di stagione ai microfoni di Telecolor:

“Lunetta è un giocatore che recupera anche tanti palloni. Voglio sottolineare la professionalità di Gabriel, ragazzo molto dedito al sacrificio. Si sacrifica molto per la propria squadra, corre tanto, ha una gamba fantastica. L’anno scorso è stato penalizzato dagli infortuni. Se è in forma, ha una gamba che pochi hanno in questa categoria. Garantisce quantità, qualità, un supporto notevole al Catania. Poi tecnicamente è bravissimo. Dini, se analizziamo le tre partite del Catania, realmente non è stato bombardato dagli avversari. Cavese e Monopoli hanno avuto due occasioni importantissime, lui non è stato messo continuamente sotto pressione ma ha tenuto sempre alta la concentrazione. E’ come se il Catania non avesse fatto finora 11 ma 13 gol in campionato”.

