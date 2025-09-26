VERSO AUDACE CERIGNOLA-CATANIA: alla scoperta degli ofantini, che puntano ad avvicinarsi al vertice

Domenica il Catania sarà di scena allo stadio “Domenico Monterisi”, terreno di gioco dell’Audace Cerignola. La compagine pugliese è reduce dal successo in rimonta ottenuto a Salerno e ora punta ad avvicinarsi alle prime posizioni di classifica. Il percorso in campionato sin qui ha visto un’alternanza di risultati: alle vittorie ottenute a spese di Siracusa e Salernitana si sono registrati i pareggi con Picerno, Potenza e Foggia e la sconfitta in casa del Monopoli. Gli otto gol realizzati portano la firma della coppia d’attacco formata da Luigi Cuppone (5) e l’ex Catania Michele Emmausso (3), le due principali frecce offensive a disposizione del tecnico Maiuri.

Il sodalizio pugliese quest’anno ha voltato pagina dopo l’ottima stagione precedente. Mister Raffaele assieme al metronomo della squadra Galo Capomaggio, alla mezzala Mattia Tascone e alla mezzapunta Ismail Achik hanno preso la strada per Salerno, mentre l’attaccante Francesco Salvemini e il difensore Raffaele Romano si sono trasferiti al Benevento. In panchina è arrivato Vincenzo Maiuri, reduce da annate proficue alla guida di Sorrento e Cavese e chiamato a raccogliere il testimone da Raffaele. Dal mercato sono arrivati un paio di elementi di categoria a rimpinguare l’organico: il terzino Spaltro, i difensori Todisco e Gasbarro, i centrocampisti Cretella e Vitale, l’esterno D’Orazio e gli attaccanti Emmausso, Gambale e Dabizas.

Sul piano tattico Maiuri è solito adoperare il sistema di gioco già varato dal suo predecessore seppur con alcune varianti a livello di interpretazione e occupazione degli spazi in campo. Davanti al portiere Greco è solito agire un terzetto di difensori composto da Todisco, capitan Martinelli e Visentin, con Vitale, Cretella, Bianchini e Russo schierati a centrocampo ed Emmausso collocato in posizione di trequartista alle spalle del tandem Gambale-Cuppone. In alternativa potrebbe farsi strada l’ipotesi Paolucci dal primo minuto a centrocampo con uno tra Emmausso a Gambale a fare compagnia in avanti a Cuppone nello schieramento di partenza da opporre ai rossazzurri.

