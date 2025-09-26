venerdì, 26 Settembre 2025
HomeCatania NewsVERSO AUDACE CERIGNOLA-CATANIA: alla scoperta degli ofantini, che puntano ad avvicinarsi al...
Catania NewsLega ProPrimo PianoProssimo Avversario

VERSO AUDACE CERIGNOLA-CATANIA: alla scoperta degli ofantini, che puntano ad avvicinarsi al vertice

Gabriele Mirabella
By Gabriele Mirabella
0
56

Domenica il Catania sarà di scena allo stadio “Domenico Monterisi”, terreno di gioco dell’Audace Cerignola. La compagine pugliese è reduce dal successo in rimonta ottenuto a Salerno e ora punta ad avvicinarsi alle prime posizioni di classifica. Il percorso in campionato sin qui ha visto un’alternanza di risultati: alle vittorie ottenute a spese di Siracusa e Salernitana si sono registrati i pareggi con Picerno, Potenza e Foggia e la sconfitta in casa del Monopoli. Gli otto gol realizzati portano la firma della coppia d’attacco formata da Luigi Cuppone (5) e l’ex Catania Michele Emmausso (3), le due principali frecce offensive a disposizione del tecnico Maiuri.

Il sodalizio pugliese quest’anno ha voltato pagina dopo l’ottima stagione precedente. Mister Raffaele assieme al metronomo della squadra Galo Capomaggio, alla mezzala Mattia Tascone e alla mezzapunta Ismail Achik hanno preso la strada per Salerno, mentre l’attaccante Francesco Salvemini e il difensore Raffaele Romano si sono trasferiti al Benevento. In panchina è arrivato Vincenzo Maiuri, reduce da annate proficue alla guida di Sorrento e Cavese e chiamato a raccogliere il testimone da Raffaele. Dal mercato sono arrivati un paio di elementi di categoria a rimpinguare l’organico: il terzino Spaltro, i difensori Todisco e Gasbarro, i centrocampisti Cretella e Vitale, l’esterno D’Orazio e gli attaccanti Emmausso, Gambale e Dabizas.

Sul piano tattico Maiuri è solito adoperare il sistema di gioco già varato dal suo predecessore seppur con alcune varianti a livello di interpretazione e occupazione degli spazi in campo. Davanti al portiere Greco è solito agire un terzetto di difensori composto da Todisco, capitan Martinelli e Visentin, con Vitale, Cretella, Bianchini e Russo schierati a centrocampo ed Emmausso collocato in posizione di trequartista alle spalle del tandem Gambale-Cuppone. In alternativa potrebbe farsi strada l’ipotesi Paolucci dal primo minuto a centrocampo con uno tra Emmausso a Gambale a fare compagnia in avanti a Cuppone nello schieramento di partenza da opporre ai rossazzurri.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
AUDACE CERIGNOLA-CATANIA: info biglietti Settore Ospiti
Articolo successivo
BREVE: “Forte, polveri bagnate. Da Cicerelli mi aspetto di più. Jimenez, è la testa che fa la differenza”
Gabriele Mirabella
Gabriele Mirabella

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web