VERSO AUDACE CERIGNOLA-CATANIA: arbitra Striamo di Salerno. Precedenti, curiosità e statistiche del direttore di gara

Sono stati designati gli arbitri in occasione della settima giornata del girone C di Serie C. Audace Cerignola-Catania, match in programma domenica pomeriggio allo stadio “Domenico Monterisi”, sarà diretto da Stefano Striamo della sezione AIA di Salerno, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Marchese (Napoli) e Luigi Ferraro (Frattamaggiore). Quarto ufficiale Alessandro Recchia (Brindisi). Operatore FVS Cristian Robilotta (Sala Consilina).

Seconda gara del Catania diretta da Striamo dopo la sconfitta per 1-0 sul campo del Crotone, ad agosto, in Coppa Italia Serie C per effetto del gol di Murano nelle battute iniziali dell’incontro. Il “fischietto” campano è alla seconda stagione tra i professionisti, reduce da una continua crescita che l’ha consacrato negli ultimi anni come uno dei migliori direttori di gara in Serie D. Curiosità: oltre al ruolo di arbitro, Striamo possiede una laurea triennale in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale, con specializzazione in Gestione di impresa ed è un esperto gestore di rapporti commerciali, specializzato nel settore dei bar e delle pasticcerie nelle zone di Salerno e provincia.

Il sig. Striamo ha diretto finora 13 partite in Serie C (Coppa Italia di categoria compresa) estraendo 50 cartellini gialli e 2 rossi, fischiando due calci di rigore. Il bilancio aggiornato delle partite dirette in terza serie è di 5 vittorie per le squadre di casa, 4 pareggi e 4 successi per le formazioni impegnate in trasferta. Limitatamente al girone C ha arbitrato una sola gara fino a questo momento: la vittoria di misura del Foggia ai danni del Latina risalente al 19 gennaio di quest’anno. Poco tempo fa, il 14 settembre, l’ultimo successo esterno in un incontro diretto da Striamo: Perugia 0-2 Ascoli (Serie C girone B).

