VERSO AUDACE CERIGNOLA-CATANIA: precedenti al “Monterisi”, doppia sconfitta in Puglia da riscattare

Terzo appuntamento per il Catania allo stadio “Domenico Monterisi”, teatro della sfida con l’Audace Cerignola. I precedenti sorridono agli ofantini, vittoriosi in entrambi i casi. Il 12 novembre 2023 Catania e Audace Cerignola si sono confrontate per la prima volta in competizioni ufficiali in Puglia. Michele Zeoli alla guida tecnica del Catania prima di cedere il timone a Cristiano Lucarelli per poi, successivamente, tornare sulla panchina rossazzurra. Vinsero di misura i padroni di casa. Premiata la concretezza del Cerignola. Rossazzurri che sciuparono delle buone occasioni al cospetto di un avversario più reattivo e lucido nei momenti salienti. La rete decisiva arrivò al 59′, a firma di Malcore: buco nella difesa etnea, passaggio filtrante, varco libero per calciare e battere l’incolpevole Bethers.

La sorsa stagione, precisamente il 2 febbraio 2025, Cerignola ancora vittorioso contro il Catania. La formazione allora guidata dall’ex Giuseppe Raffaele inflisse ai rossazzurri il settimo ko in campionato. Match condizionato in particolare da due episodi: l’infortunio di Dalmonte intorno alla mezz’ora e, soprattutto, l’espulsione per somma di ammonizioni di Frisenna che costrinse il Catania a giocare in inferiorità numerica per più di un tempo. Ne approfittarono i padroni di casa, che vinsero senza strafare per effetto dei gol siglati nella ripresa da Paolucci e Capomaggio. Il match venne sospeso per qualche istante a seguito di un lancio di fumogeni in campo proveniente dal Settore Ospiti. Un Catania in cerca di riscatto, dunque, quello che domenica sfiderà nuovamente l’Audace Cerignola. Provando a conquistare, magari, un successo che renderebbe molto positivo il pari di Trapani.

BILANCIO PRECEDENTI AUDACE CERIGNOLA-CATANIA

Vittorie Audace Cerignola: 2

Pareggi: 0

Vittorie Catania: 0

Gol Audace Cerignola: 3

Gol Catania: 0

Serie C 2023/24, Audace Cerignola 1-0 Catania

59′ Malcore

Serie C 2024/25, Audace Cerignola 2-0 Catania

60′ Paolucci, 69′ Capomaggio

