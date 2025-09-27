VERSO AUDACE CERIGNOLA-CATANIA: previsioni meteo al “Monterisi”

Catania che scenderà in campo domenica pomeriggio per la disputa del match contro l’Audace Cerignola, in programma allo stadio “Domenico Monterisi” con fischio d’inizio alle 17:30 e valevole per la settima giornata del girone C di Serie C. Sulla base delle previsioni meteo, a Cerignola ci si attende una giornata caratterizzata da pioggia e schiarite. In particolare cielo sereno al mattino, piovaschi e schiarite al pomeriggio, nuvolosità sparsa alla sera. Da non escludere, pertanto, la possibilità che piova in alcuni momenti della gara. Previsti inoltre venti di moderata intensità con una temperatura effettivamente percepita di circa 20-21 gradi.

