VERSO AUDACE CERIGNOLA-CATANIA: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

foto Catania FC

In occasione del match che i rossazzurri disputeranno allo stadio “Domenico Monterisi” contro l’Audace Cerignola, valevole per la settima giornata del girone C di Serie C, le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive internazionali con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento indicano che il segno “1” oscilla tra i valori di 2.50 e 2.80; la “X” tra 3.10 e 3.50; il “2” tra 2.25 e 2.45. Scenario che vede gli etnei leggermente favoriti per la vittoria finale, al cospetto di un avversario di livello. Fiducia da parte dei bookmaker nei confronti del Catania, ma in un contesto di sostanziale equilibrio.

I rossazzurri arrivano all’appuntamento con un ruolino di marcia di 8 punti nelle ultime 5 partite, lo stesso dicasi per la compagine pugliese, reduce dal colpaccio in rimonta sul campo della Salernitana. Da segnalare che per l’ennesima volta il Cerignola ha avuto la forza di rimontare a situazioni di svantaggio, segno di una squadra che non molla e se la gioca fino alla fine. Catania con 2 punti in più in classifica rispetto agli ofantini e che, finora, ha messo a segno 13 gol subendone 5. La squadra allenata da Vincenzo Maiuri, invece, di reti ne ha siglate 8 subendone 7. Catania a caccia di una vittoria che manca dalla prima settimana di settembre (4-0 al Monopoli), mentre il Cerignola vuole dare continuità al successo di mercoledì.

