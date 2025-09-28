VERSO AUDACE CERIGNOLA-CATANIA: società spesso a confronto in chiave mercato

Audace Cerignola e Catania si preparano a duellare al “Monterisi” per la settima giornata di campionato. I pugliesi, come spiegato dal tecnico Vincenzo Maiuri, mira alla ricerca della continuità dopo il colpaccio messo a segno a Salerno. Colpo da tre punti che il Catania avrebbe, invece, meritato a Trapani, dove comunque è venuto fuori un pareggio positivo ed in rimonta, sul campo di un avversario di valore. Ci sarà da sudare sul sintetico di Cerignola, in un contesto che vede buoni rapporti tra le società da un paio d’anni a questa parte.

In chiave mercato, infatti, i club hanno spesso dialogato. I confronti della passata stagione hanno portato al buon esito dell’operazione D’Andrea, con l’attaccante romano ceduto al Catania sulla base di circa 120mila euro. Purtroppo per i rossazzurri il giocatore non è stato in grado di confermare l’ottima annata precedente vissuta al Cerignola. Nella finestra di riparazione, l’apertura di un nuovo dialogo tra i club ha riportato D’Andrea in Puglia con la formula del prestito, ma al termine della stagione è venuto meno il riscatto del cartellino.

Nei mesi scorsi, altre idee di mercato per il Catania in chiave Cerignola valutando la possibilità di trattare l’ingaggio del laterale sinistro napoletano Luca Russo e, soprattutto, Galo Capomaggio. Per il primo non si è andati oltre ad un sondaggio esplorativo, mentre in relazione al mediano argentino il Catania aveva formulato una proposta economica ritenuta soddisfacente dagli ofantini, ma il calciatore ha preferito seguire mister Raffaele a Salerno. La punta Francesco Salvemini è stato un altro profilo adocchiato dagli etnei, prima di accasarsi al Benevento. Nelle battute finali del mercato il Cerignola ha valutato il profilo del difensore Andrea Allegretto. Insomma, confronti frequenti tra le dirigenze e chissà che, in futuro, non possa riaprirsi il tavolo delle trattative per nuove possibili operazioni.

