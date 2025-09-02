VERSO CATANIA-MONOPOLI: arbitra Poli della sezione di Verona. Curiosità, precedenti e statistiche del direttore di gara

Sono stati designati gli arbitri per le gare valevoli per la terza Giornata di Serie C, girone C. La partita Catania-Monopoli, in programma sabato 6 Settembre allo stadio “Angelo Massimino”, sarà diretta da Alberto Poli della sezione AIA di Verona, coadiuvato dagli assistenti Vittorio Consonni (Treviglio) e Davide Fenzi (Treviso). Quarto ufficiale, Giuseppe Rispoli (Locri). Operatore Football Video Support, Riccardo Leotta (Acireale).

A proposito del “fischietto” veneto, al termine della stagione 2018/19 ha ricevuto dall’AIA di Verona il “Premio Stuppilli”, assegnato al miglior arbitro o assistente a disposizione dell’organo tecnico regionale. Due anni fa è stato promosso in CAN C ed ha già fatto registrare qualche presenza come Quarto ufficiale nel campionato cadetto. Ha diretto una partita del Catania, la vittoria per 2-1 sul campo del Licata in Serie D datato 2 ottobre 2022 (gol di Rizzo e De Luca per i rossazzurri di mister Ferraro) e lo 0-1 rossazzurro a firma di Jimenez nello scorso campionato di C. Un precedente, inoltre, con il Monopoli: la vittoria del Gabbiano per 3-1, in casa, al cospetto della Cavese (Serie C 2024/25).

Il sig. Poli ha diretto 24 partite in Serie C (Coppa Italia compresa) estraendo 92 cartellini gialli e mai il rosso, fischiando 5 calci di rigore. Il bilancio aggiornato delle partite dirette in terza serie è di 12 vittorie per le squadre di casa, 3 pareggi e 9 successi per le formazioni impegnate in trasferta, dunque bilancia che pende leggermente a favore di chi ha giocato finora tra le mura amiche con pochi risultati di parità. Limitatamente al girone C di Serie C, invece, ha diretto 5 incontri estraendo 24 cartellini gialli e non concedendo rigori con un bilancio di 3 successi casalinghi e due acuti esterni, ultimo dei quali la vittoria sopra citata del Catania fuori casa, sul campo della Cavese.

