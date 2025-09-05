VERSO CATANIA-MONOPOLI: cercasi conferme. Le ipotesi di formazione

Squadra che vince non si cambia? Questo è principale dilemma che accompagna la vigilia di Catania-Monopoli, match in cui i rossazzurri puntano a dare seguito all’ottimo avvio di campionato. I successi ottenuti nelle prime due gare hanno proiettato subito la formazione etnea nel lotto delle squadre di vertice. Mister Toscano è consapevole delle potenzialità dell’organico a disposizione e si attende una buona prova in termini di prestazione. L’imminente appuntamento di campionato rappresenta in tal senso un ulteriore step di crescita per una squadra che sta acquisendo sempre più fiducia e consapevolezza dei propri mezzi.

Il probabile schieramento di partenza da opporre ai pugliesi vedrebbe, disposti con il 3-4-2-1, Dini a protezione dei legni, Ierardi, Di Gennaro e Celli dietro, Casasola, Corbari, Aloi e Donnarumma in mezzo con Jimenez (o D’Ausilio) e Cicerelli dietro Forte. Nel corso del match potrebbe fare il suo esordio con la maglia del Catania l’attaccante Salvatore Caturano, annoverato tra i principali acquisti del calciomercato. Mancheranno ancora all’appello Quaini (squalifica), Di Tacchio e Rolfini.

Il Monopoli che rende visita al Catania è una squadra che vuole spiccare il volo sulle ali della concretezza. La proposta di calcio di mister Alberto Colombo punta alla sostanza, facendosi preferire per solidità difensiva, compattezza tra i reparti e verticalità in fase di possesso. Quattro punti nelle prime due partite rappresenta il bottino iniziale dei biancoverdi, squadra che lo scorso anno fu tra le principali rivelazioni del torneo chiudendo la stagione regolare al terzo posto in classifica alle spalle di Avellino e Audace Cerignola.

Colombo ritrova Angileri e Volpe mentre non saranno della partita Calcagni, Yeboah e Falzerano, quest’ultimo alle prese con un fastidio muscolare e tenuto precauzionalmente a riposo. Nel 3-5-2 di partenza, davanti a Piana agirebbero capitan Viteritti, Miceli e Piccinini, con Valenti, Scipioni, Battocchio, Greco e Imputato a centrocampo e Fall-Tirelli possibile coppia d’attacco.

La direzione di gara è affidata al sig. Alberto Poli della sezione AIA di Verona, coadiuvato dagli assistenti Vittorio Consonni di Treviglio e Davide Fenzi di Treviso; IV Ufficiale Giuseppe Rispoli di Locri, Operatore FVS Riccardo Leotta di Acireale. Il match sarà visibile a pagamento su Sky, in streaming su Sky Go e NOW. L’emittente locale Telecolor (canale 11 DTT) trasmetterà la gara in differita lunedì 8 settembre a partire dalle 22:15.

