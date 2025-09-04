giovedì, 4 Settembre 2025
VERSO CATANIA-MONOPOLI: ecco dove seguire la partita in tv e streaming

Sabato 6 Settembre il Catania affronterà il Monopoli in occasione della terza giornata del girone C di Serie C. Fischio d’inizio alle ore 20:30 presso lo stadio “Angelo Massimino”. Non è prevista in tv la copertura gratuita e in chiaro del match su Telecolor, che comunque trasmetterà in differita la gara integrale lunedì 8 Settembre alle 22:15. Ricordiamo che la stessa emittente, che ha acquisito dalla Lega Pro il pacchetto “Dirette e Differite/Sintesi Play Off”, nel corso della stagione trasmetterà sei partite in trasferta dei rossazzurri in diretta esclusiva. I possessori di abbonamento potranno assistere alla partita Catania-Monopoli su Sky Sport Arena (204) Sky Sport (251), in live streaming su Sky Go e la piattaforma NOW.

