venerdì, 5 Settembre 2025
VERSO CATANIA-MONOPOLI: esaurita anche la Curva Sud

foto Catania FC

Non è più possibile acquistare tagliandi in Curva Sud (capienza 5.663 posti), mentre i biglietti disponibili nella Nord sono andati esauriti già nei giorni scorsi (capienza 6.256 posti). Continua a registrarsi un incremento deciso nell’acquisizione dei biglietti, con sempre più numerosi tifosi del Catania pronti a supportare la squadra di mister Domenico Toscano sabato sera, quando i rossazzurri affronteranno allo stadio “Angelo Massimino” il Monopoli per la terza giornata del girone C di Serie C. Secondo quanto riporta TicketOne, alle ore 13:41 si registra una bassa disponibilità di biglietti in Tribuna A superiore, media negli altri settori ad eccezione delle curve e del Settore Ospiti (alta).

