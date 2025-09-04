VERSO CATANIA-MONOPOLI: Miceli, l’ex Primavera che poteva nuovamente essere rossazzurro

E’ cresciuto nelle giovanili del Catania senza totalizzare alcuna presenza in Prima Squadra. Il difensore Mirko Miceli, adesso, per la seconda stagione di fila milita tra le fila del Monopoli ed è ormai un giocatore affermato per la categoria. Sabato sarà avversario dei rossazzurri in campionato, ma il direttore sportivo Ivano Pastore aveva considerato anche la possibilità di riportarlo alle pendici dell’Etna, scontrandosi con la volontà del Monopoli di non privarsene. Il Catania aveva successivamente “bloccato” Paolo Frascatore, quest’ultimo poi è stato mollato a seguito del mancato trasferimento di Andrea Allegretto che non ha permesso di liberare un posto in lista.

Gara da ex, dunque, per Miceli che un pò di tempo fa, quando faceva parte della rosa dell’Avellino, parlò in questi termini della sua esperienza catanese: “Quando lasciai la Lazio dopo qualche disguido, mi chiamò il Catania. Avevo fatto il provino mesi prima con il club rossazzurro, poi ho fatto quattro anni in Sicilia dove sono cresciuto come ragazzo. Ho vissuto la mia adolescenza ed è stato bellissimo. Catania è una città difficile quanto bella, ho lasciato tanti ricordi e amici con cui ancora oggi mi sento. Sono andato via perchè dopo il primo anno di Primavera, di solito firmi i precontratti ma la politica del Catania non lo prevedeva. Magari avrei continuato a giocare in Primavera, poi giunse una chiamata dal Belgio tramite il mio primo procuratore firmando un quadriennale all’età di 18 anni”.

