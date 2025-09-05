venerdì, 5 Settembre 2025
VERSO CATANIA-MONOPOLI: previsioni meteo al “Massimino”

foto Catania FC

Catania che scenderà in campo sabato per la disputa del match contro il Monopoli, in programma allo stadio “Angelo Massimino” con fischio d’inizio alle 20:30 e valevole per la terza giornata del girone C di Serie C. Sulla base delle previsioni meteo, a Catania ci si attende una giornata caratterizzata da bel tempo e caldo. Nel dettaglio: ampio soleggiamento al mattino e al pomeriggio, assenza di nubi alla sera. Nel corso dell’incontro si prevedono venti di debole intensità con una temperatura effettivamente percepita di circa 27-28 gradi.

