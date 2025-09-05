VERSO CATANIA-MONOPOLI: previsioni meteo al “Massimino”

Catania che scenderà in campo sabato per la disputa del match contro il Monopoli, in programma allo stadio “Angelo Massimino” con fischio d’inizio alle 20:30 e valevole per la terza giornata del girone C di Serie C. Sulla base delle previsioni meteo, a Catania ci si attende una giornata caratterizzata da bel tempo e caldo. Nel dettaglio: ampio soleggiamento al mattino e al pomeriggio, assenza di nubi alla sera. Nel corso dell’incontro si prevedono venti di debole intensità con una temperatura effettivamente percepita di circa 27-28 gradi.

