VERSO CATANIA-MONOPOLI: quando un guizzo di Lunetta piegò la resistenza biancoverde

29 settembre 2024. E’ la data dell’ultimo confronto stagionale al “Massimino” tra Catania e Monopoli. Risale allo scorso campionato di Serie C. Si ricorda un match complicato, difficile, risolto da un gol di Gabriel Lunetta nelle battute iniziali del secondo tempo al cospetto di un avversario solido e ben organizzato. In quella occasione il Catania di mister Toscano ha riassaporato il gusto dei tre punti, non vinceva in casa da quasi un mese, interrompendono la striscia positiva di risultati dei biancoverdi.

Poche vere occasioni da gol nel corso della prima frazione. Monopoli ben chiuso dietro che concesse pochi spazi al Catania. I rossazzurri gestirono un possesso palla prolungato, portando tanti uomini nell’area di rigore del Gabbiano senza tuttavia riuscire a sfondare. Musica cambiata completamente nel corso della ripresa. Trovando il Catania il varco giusto per colpire al 49′: assist di Di Gennaro, palla messa in mezzo per Lunetta, pronto ad insaccare di piatto sinistro facendo esplodere il “Massimino”. A quel punto Monopoli decisamente più propositivo e partita diventata molto vivace. Pugliesi vicini al pari con Yeboah, Catania che sfiorò il raddoppio ancora con Lunetta. Protagonista Adamonis, allora portiere rossazzurro, anche sul tiro velenosissimo di Bruschi. Rossazzurri, poi, vicini al 2-0 con Inglese. Allo scadere dei 5′ di recupero, Monopoli uscito a testa alta dal confronto e vittoria sofferta ma fortemente voluta dall’undici di Toscano.

VIDEO: Catania-Monopoli, gli highlights

