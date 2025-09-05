venerdì, 5 Settembre 2025
VERSO CATANIA-MONOPOLI: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse?

Redazione
By Redazione
In occasione del match che i rossazzurri disputeranno allo stadio “Angelo Massimino” contro il Monopoli, valevole per la terza giornata del girone C di Serie C, le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive internazionali con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento indicano che il segno “1” oscilla tra i valori di 1.51 e 1.60; la “X” tra 3.50 e 3.85; il “2” tra 5.25 e 6.25. Scenario diverso rispetto al precedente confronto esterno con la Cavese, dove gli etnei erano leggermente favoriti per la vittoria finale in un contesto di sostanziale equilibrio. In vista di sabato la formazione di Mimmo Toscano ha buone possibilità di successo. Fiducia da parte dei bookmakers nei confronti del Catania ma nell’ambito di una sfida da non sottovalutare, al cospetto di un avversario insidioso.

