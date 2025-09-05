venerdì, 5 Settembre 2025
VERSO CATANIA-MONOPOLI: sabato botteghini aperti dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00

foto Catania FC

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

In occasione della gara Catania-Monopoli, domani, le porte del “Massimino” saranno aperte alle ore 18.00. Catania Football Club consiglia agli spettatori di recarsi allo stadio con congruo anticipo rispetto all’orario d’inizio del match (20.30). Gli spettatori in possesso di tagliando acquistato online potranno accedere allo stadio mostrando il biglietto elettronico caricato su app wallet del proprio smartphone o sulla propria card “We Catania”, in originale o in versione provvisoria in formato digitale, mostrando in entrambi i casi il documento d’identità. 

I possessori di abbonamento dovranno esibire necessariamente la card “We Catania” in originale o in versione provvisoria in formato digitale (non saranno valide le ricevute cartacee degli acquisti effettuati), il segnaposto e il documento d’identità. In difetto della documentazione, l’ingresso non potrà essere consentito. Sabato 6 settembre, i botteghini in Piazza Spedini saranno aperti dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 17.00 per la vendita dei biglietti validi per assistere a Catania-Monopoli e per il ritiro delle card “We Catania” in giacenza.

Si rende noto che, su disposizione dell’Autorità competente, non sarà consentito il transito pedonale in via Valdisavoia e in via Chisari nelle adiacenze della tribuna B: l’accesso all’area delimitata sarà riservato agli spettatori in possesso del titolo valido per il “Settore Ospiti”. L’accesso alla tribuna B sarà garantito da via Cifali. I tagliandi sono inoltre disponibili nei punti vendita abilitati e online: https://sport.ticketone.it/seatmap/51535/90600782/catania-vs-monopoli-serie-c-sky-wifi

