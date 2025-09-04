giovedì, 4 Settembre 2025
HomeCatania NewsVERSO CATANIA-MONOPOLI: sarà quasi sold out al "Massimino"
Catania NewsFocusLega ProPrimo Piano

VERSO CATANIA-MONOPOLI: sarà quasi sold out al “Massimino”

Redazione
By Redazione
0
277

Nel precedente turno casalingo di campionato – esordio con il Foggia – i tifosi rossazzurri hanno risposto in sede di prevendita dei biglietti assicurando la loro presenza sugli spalti del “Massimino” in oltre 17.500 unità, dato ufficializzato dal Catania FC e comprensivo del numero di abbonati. La quota abbonamenti ha superato la soglia dei 12mila, a cui sabato sera si aggiungeranno i tagliandi ceduti al dettaglio in occasione di Catania-Monopoli. Mercoledì sera sono stati più di 3mila i biglietti venduti. L’entusiasmo dell’ambiente lascia ipotizzare che, sabato, gli spettatori nell’impianto sportivo etneo saranno presenti in numero superiore al vittorioso match contro il Foggia, caratterizzando un dato non lontano dal sold out.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
COSENZA-CATANIA: trasferta “a rischio” per i tifosi etnei
Articolo successivo
LA SICILIA: “Catania sogna una stagione di vertice”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

CORRIERE DELLO SPORT – D’Ausilio: “Calore tifosi e ambizione club fondamentali nella scelta. Consapevoli delle nostre qualità”

Redazione - 0
Ieri, mercoledì 3 settembre, Michele D'Ausilio ha compiuto 26 anni. Proprio il trequartista prelevato dall'Avellino ha concesso un'intervista al Corriere dello Sport. Ecco quanto...

LA SICILIA: “Catania sogna una stagione di vertice”

COSENZA-CATANIA: trasferta “a rischio” per i tifosi etnei

SERIE C: terza giornata, ecco le partite in programma nel girone C

LEONARDI, l’agente: “Trattativa col Catania lunga, impegnativa ed emozionante”

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web