VERSO CATANIA-MONOPOLI: sarà quasi sold out al “Massimino”

Nel precedente turno casalingo di campionato – esordio con il Foggia – i tifosi rossazzurri hanno risposto in sede di prevendita dei biglietti assicurando la loro presenza sugli spalti del “Massimino” in oltre 17.500 unità, dato ufficializzato dal Catania FC e comprensivo del numero di abbonati. La quota abbonamenti ha superato la soglia dei 12mila, a cui sabato sera si aggiungeranno i tagliandi ceduti al dettaglio in occasione di Catania-Monopoli. Mercoledì sera sono stati più di 3mila i biglietti venduti. L’entusiasmo dell’ambiente lascia ipotizzare che, sabato, gli spettatori nell’impianto sportivo etneo saranno presenti in numero superiore al vittorioso match contro il Foggia, caratterizzando un dato non lontano dal sold out.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***