mercoledì, 3 Settembre 2025
VERSO CATANIA-MONOPOLI: squadra che vince non si cambia?

foto Catania FC

In vista di Catania-Monopoli potrebbe essere utile indicare una frase comunemente attribuita al compianto ex allenatore Vujadin Boškov, cioè che “squadra che vince non si cambia”. Al momento si va verso questa ipotesi, a meno di qualche cambiamento a sorpresa nella formazione rossazzurra che sabato sera sfiderà il ‘Gabbiano’. Mantenere invariato lo stesso undici di Cava per preservare l’equilibrio e la coesione che ne hanno determinato la performance vincente può essere una soluzione per il tecnico Mimmo Toscano. Impiegando, cioè, Ierardi, Di Gennaro e Celli a protezione di Dini in porta con Casasola, Corbari, Aloi e Donnarumma a centrocampo, Jimenez e Cicerelli alle spalle di Forte. Tra le opzioni principali, Pieraccini, D’Ausilio e Caturano: quest’ultimo insegue l’esordio con la maglia del Catania.

