VERSO CATANIA-MONOPOLI: valore mercato squadre a confronto

Questa sera Catania e Monopoli in campo per il la terza giornata del girone C di Serie C allo stadio “Angelo Massimino”. Confrontando il valore di mercato delle due squadre, notiamo come l’organico del Catania sarebbe pari a 7.40 milioni di euro (fonte Transfermarkt) contro una valutazione di 4.98 milioni di euro dei pugliesi.

Escludendo i calciatori fuori lista e gli indisponibili, Tiago Casasola (600mila €), Emmanuele Cicerelli (600mila €), Michele D’Ausilio (450mila €), Simone Pieraccini (450mila €), Salvatore Aloi (4000mila €) e Daniele Donnarumma (350mila €) sarebbero tra i giocatori con il valore più importante in casa Catania, all’interno di una rosa che registra un’età media di 28 anni, la più alta del gruppo C. Per quanto riguarda il parco giocatori del Monopoli, escludendo anche in questo caso gli indisponibili, l’ex di turno Jean Freddi Greco (450mila €), Cristian Battocchio (300mila €), Orlando Viteritti (300mila €), Lorenzo Bordo (250mila €), Antony Angileri (250mila €) e Bruno Valenti (250mila €) sarebbero fra gli interpreti economicamente più preziosi all’interno di un organico avente un’età media di 25.8 anni, nona più alta del girone C.

