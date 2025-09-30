VERSO CATANIA-SIRACUSA: arbitra Gauzolino di Torino. Curiosità e statistiche del direttore di gara

Sono stati designati gli arbitri in occasione dell’ottava giornata del girone C di Serie C. Catania-Siracusa, match in programma domenica pomeriggio allo stadio “Angelo Massimino”, sarà diretto da Simone Gauzolino della sezione AIA di Torino, coadiuvato dagli assistenti Domenico Russo (Torre Annunziata) e Gian Marco Cardinali (Perugia). Quarto ufficiale Enrico Gemelli (Messina). Operatore FVS Giuseppe Minutoli (Messina).

Nessun precedente con le due squadre per il “fischietto” piemontese, nato a Torino il 12 aprile 1996 e alla quinta stagione tra i professionisti. Curiosità: oltre a ricoprire il ruolo di arbitro, Gauzolino possiede una laurea triennale in Matematica per la Finanza e l’Assicurazione, avendo pubblicato una tesi avente come oggetto l’analisi dell’algoritmo di Google e lo studio delle reti sociali. Nel 2018 ha iniziato gli studi presso il Politecnico di Torino in Ingegneria Matematica, terminati con votazione 107/110. Lavora da Maggio 2023 presso l’istituto bancario Intesa San Paolo in qualità di Functional Analyst.

Il sig. Gauzolino ha diretto finora 48 partite in Serie C (Coppa Italia di categoria compresa) ed è un arbitro dal cartellino “facile“, prova ne sia che ha estratto 237 gialli e 22 rossi, fischiando 12 calci di rigore. Il bilancio aggiornato delle partite dirette in terza serie è di 15 vittorie per le squadre di casa, 17 pareggi e 16 successi per le formazioni impegnate in trasferta. Limitatamente al girone C ha arbitrato sei gare fino a questo momento: bilancio di 3 vittorie casalighe, altrettanti pareggi e nessun acuto esterno. L’ultimo incontro diretto da Gauzolino nel raggruppamento meridionale risale a lunedì sera, la vittoria per 2-1 dell’AZ Picerno al cospetto del Foggia.

