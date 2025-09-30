martedì, 30 Settembre 2025
HomeCatania NewsVERSO CATANIA-SIRACUSA: il trio Celli-Donnarumma-Cicerelli ricompone la catena di sinistra?
Catania NewsDerbyFocusLega ProPrimo Piano

VERSO CATANIA-SIRACUSA: il trio Celli-Donnarumma-Cicerelli ricompone la catena di sinistra?

Livio Giannotta
By Livio Giannotta
0
186
foto Catania FC

Archiviata la trasferta di Cerignola, che per fortuna del Catania – aggrappatosi alle parate di Dini – ha fruttato quantomeno un punto, per i rossazzurri è tempo di affiacciarsi al prossimo impegno stagionale con il Siracusa. Rientra dalla squalifica mister Toscano, con l’auspicio che tornino anche i tre punti, mancanti dagli inizi di settembre (Catania 4-0 Monopoli). La squadra proverà a riprendere la rotta. Per farlo, dovrebbe ricostituire uno dei punti di forza emersi nelle primissime giornate di campionato. Cioè la funzionalità della catena di sinistra, assicurando una certa spinta con il contributo di Celli, Donnarumma e Cicerelli insieme.

Cicerelli ha perso un pò di brillantezza e lucidità, ma la scelta di farlo rifiatare a Cerignola per buona parte dell’incontro è orientata verso un ritorno in campo dal 1′ domenica recuperando preziose energie nervose e mentali. Donnarumma, prima fermato da un problema fisico e poi dalla dissenteria, è in condizioni di giocare nuovamente da titolare. La sua assenza si è fatta sentire e non poco ultimamente sul lato mancino del campo. Riaverlo a completa disposizione rappresenta un’altra carta valida da giocare.

Celli, invece, dovrebbe prendere il posto di Pieraccini ricoprendo il ruolo di braccetto sinistro. L’ex Ternana non ha fatto mistero di preferire avere la possibilità agire qualche metro più indietro. La negativa prestazione di Pieraccini al “Monterisi” sembra spingere Toscano a varare nuovamente questa soluzione, consentendo a Celli di occupare la posizione a lui più congeniale anzichè adattare il difensore romagnolo, destro di ruolo.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
QUI CATANIA: smorzato l’entusiasmo iniziale, si cerca di riprendere la rotta
Articolo successivo
AVV. MUNZONE: “Siracusa in difficoltà ma il Catania non sta tanto meglio. Caturano, mi auguro aspettative rispettate”
Livio Giannotta
Livio Giannottahttps://www.tuttocalciocatania.com
"Le idee ispirate dal coraggio sono come le pedine negli scacchi. Possono essere mangiate ma anche dare avvio ad un gioco vincente". Parole del grande scrittore tedesco Johann Wolfgang Von Goethe che mi hanno spinto all'ideazione di 'TuttoCalcioCatania.com'. Un progetto che parte da lontano e si pone l'obiettivo di fare informazione responsabilmente e consapevolmente. Direttore della testata giornalistica catanese e "stakanovista editoriale", mi avvalgo del contributo di un gruppo di lavoro brillante e motivato.

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency