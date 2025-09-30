VERSO CATANIA-SIRACUSA: il trio Celli-Donnarumma-Cicerelli ricompone la catena di sinistra?

Archiviata la trasferta di Cerignola, che per fortuna del Catania – aggrappatosi alle parate di Dini – ha fruttato quantomeno un punto, per i rossazzurri è tempo di affiacciarsi al prossimo impegno stagionale con il Siracusa. Rientra dalla squalifica mister Toscano, con l’auspicio che tornino anche i tre punti, mancanti dagli inizi di settembre (Catania 4-0 Monopoli). La squadra proverà a riprendere la rotta. Per farlo, dovrebbe ricostituire uno dei punti di forza emersi nelle primissime giornate di campionato. Cioè la funzionalità della catena di sinistra, assicurando una certa spinta con il contributo di Celli, Donnarumma e Cicerelli insieme.

Cicerelli ha perso un pò di brillantezza e lucidità, ma la scelta di farlo rifiatare a Cerignola per buona parte dell’incontro è orientata verso un ritorno in campo dal 1′ domenica recuperando preziose energie nervose e mentali. Donnarumma, prima fermato da un problema fisico e poi dalla dissenteria, è in condizioni di giocare nuovamente da titolare. La sua assenza si è fatta sentire e non poco ultimamente sul lato mancino del campo. Riaverlo a completa disposizione rappresenta un’altra carta valida da giocare.

Celli, invece, dovrebbe prendere il posto di Pieraccini ricoprendo il ruolo di braccetto sinistro. L’ex Ternana non ha fatto mistero di preferire avere la possibilità agire qualche metro più indietro. La negativa prestazione di Pieraccini al “Monterisi” sembra spingere Toscano a varare nuovamente questa soluzione, consentendo a Celli di occupare la posizione a lui più congeniale anzichè adattare il difensore romagnolo, destro di ruolo.

