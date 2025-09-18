VERSO CATANIA-SORRENTO: alla scoperta dell’avversario, identità pragmatica per la squadra di Conte

Il Sorrento vuole alzare la testa e lasciarsi alle spalle le difficoltà iniziali. Con questo spirito i costieri sabato renderanno visita al Catania nella cornice del “Massimino”. L’intento è di non sfigurare al cospetto di una delle squadre di vertice del campionato, cercando di mostrare sprazzi di buon calcio e provando ad uscire con un risultato positivo dall’impianto etneo in modo da muovere una classifica deficitaria. L’impressione è che il Sorrento stia raccogliendo meno di quanto seminato, come dimostra l’ultima gara disputata a Salerno in cui la squadra è stata in vantaggio fino al 70′ e nel finale ha fallito dagli undici metri con Santini l’occasione del potenziale 2-2.

L’unico punto sin qui conquistato risale alla prima giornata di campionato: 0-0 in casa con la Cavese. Poi hanno fatto seguito tre sconfitte di misura con Foggia, Trapani e Salernitana. Ciò che preoccupa maggiormente resta la casella dei gol realizzati: due sole reti siglate in quattro partite rappresenta un magro bottino per una squadra chiamata a raggiungere l’obiettivo minimo della permanenza nei professionisti. Traguardo che nelle ultime due stagioni è stato centrato con successo pur disputando le gare interne lontano dall’impianto cittadino dello stadio “Italia”, campo che non rispetta i criteri infrastrutturali della Lega Pro e i cui lavori d’adeguamento stanno vivendo una fase di stallo.

A provare a condurre la nave in porto è stato chiamato Mirko Conte, già vice di Zauli e Brambilla sulla panchina della Juventus Next Gen e reduce dall’esonero alla Turris avvenuto tre mesi prima dell’esclusione dei corallini dal campionato. Il tecnico ha impostato la squadra attorno al 3-5-2 come sistema di gioco, imprimendo un’identità di calcio votata al pragmatismo e all’impermeabilità difensiva. Il probabile schieramento da opporre al Catania vedrebbe davanti ad Harrasser un trio di difensori composto da Di Somma, l’ex Primavera rossazzurro Carillo e capitan Fusco, con Piras, Cuccurullo, Franco, Cangianiello e Crecco in mezzo e D’Urso-Sabbatani coppia offensiva.

