VERSO CATANIA-SORRENTO: dirige Di Francesco della sezione di Ostia Lido. Precedenti, curiosità e statistiche dell’arbitro

Sono stati designati gli arbitri per la quinta giornata del campionato di Serie C. La partita Catania-Sorrento, in programma sabato sarà diretta da Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido, coadiuvato dagli assistenti Gianmarco Macripo’ (Siena) e Matteo Nigri (Trieste). Quarto ufficiale Dario Madonia (Palermo). Operatore Football Video Support Riccardo Leotta (Acireale).

Curiosità: nel 2016 vinse il premio Giosuè Di Blasio, nel ricordo di un personaggio importante della sezione AIA di Ostia Lido, incoronando l’associato distintosi maggiormente per meriti tecnico-associativi.“Classe 1991, Dario ottiene l’abilitazione ad arbitrare nel gennaio 2007, impiegando due anni per ottenere il passaggio al CRA Lazio – si legge in una nota emessa allora -. Qui il cammino del nostro arbitro si fa impervio, costellato dagli attestati di stima della commissione allora in carica ma al contempo colmo di insidie: a causa di ripetuti problemi di salute, Dario rallenta il passo e perde di fatto due anni di carriera. Nel periodo più difficile del suo percorso arbitrale, non sono mancati i detrattori a sbarrargli il passo o chi, mosso dalla compassione, non riusciva ad andare oltre a un: “Pensa a curarti, magari ti facciamo fare una tessera, le partite le potrai andare a vedere lo stesso”. Poi ha ripreso l’attività raddoppiando i propri sforzi ed è stato premiato. Attualmente è alla quinta stagione nella CAN C.

Si registrano quattro precedenti da direttore di gara con il Catania per il “fischietto” laziale: la vittoriosa trasferta di Giugliano per 1-0 con gol di Carmine all’80’ il 26 novembre 2023, la batosta ricevuta dall’Avellino per 5-2 al “Partenio-Lombardi” il 6 marzo 2024 che costò l’esonero di mister Lucarelli (a segno per i rossazzurri Marsura e Castellini, con Furlan all’esordio stagionale a difesa dei pali), la vittoria catanese per 1-0 con gol di Carpani contro il Benevento la scorsa stagione tra le mura amiche ed il 2-2 maturato a Foggia il 20 ottobre 2024 con Inglese e Di Gennaro che risposero alla doppietta di Simone Tascone. Due precedenti, invece, con il Sorrento: il ko per 5-3 nella lotteria dei rigori in Coppa Italia Serie D sul campo della Turris (2019/20) ed il successo per 1-2 sul campo del Taranto nel 2020 (Serie D).

Di Francesco ha diretto 55 partite in Serie C (Coppa Italia e playoff compresi) estraendo 296 cartellini gialli e 11 cartellini rossi, di cui 7 per somma di ammonizioni, fischiando 21 calci di rigore. Il bilancio aggiornato delle partite dirette in terza serie è di 23 vittorie per le squadre di casa, 18 pareggi e 14 successi per le formazioni impegnate in trasferta. Considerando le sole gare del girone C di Serie C, invece, Di Francesco ha arbitrato 18 incontri estraendo 113 cartellini gialli, 4 rossi concedendo 6 rigori con un bilancio di 7 successi casalinghi, 5 pareggi e 6 acuti esterni. Infine, sotto la direzione arbitrale del sig. Di Francesco, l’ultima vittoria in terza serie di una squadra in casa nel girone C risale al 14 dicembre 2024, lil 2-0 della Juventus Next Gen ai danni dell’ACR Messina.

