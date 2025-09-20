VERSO CATANIA-SORRENTO: i rossazzurri ritrovano Conte, un anno dopo la partita “fantasma” di Torre del Greco

Quello in programma questo pomeriggio contro la Turris rappresenta il secondo appuntamento per il Catania contro una squadra allenata da Mirko Conte. Più precisamente sarebbe il primo, visto che il precedente confronto datato 31 ottobre 2024 si concluse con il risultato di 1-1, nel contesto di una partita “fantasma”, essendo stata in seguito annullata dalla FIGC per via dell’estromissione dei corallini dallo scorso campionato di Serie C. I rossazzurri ricercarono i tre punti per riscattare lo scivolone interno con il Latina, invece non andarono oltre l’1-1, sul campo. Determinante nell’economia della gara fu l’espulsione di Guglielmotti, che costrinse gli etnei a giocare in dieci uomini per 40 minuti nella ripresa. Inglese aveva portato in vantaggio il Catania proprio nel secondo tempo, prima che Ekuban rispondesse firmando la rete del pari.

“Per come si era messa la partita sono due punti persi, considerando le occasioni create soprattutto in superiorità numerica. Ma credo che anche in parità numerica abbiamo dimostrato di stare bene in campo, giocando con grandissima lucidità, temperamento e lo spirito giusto nel mettere in pratica quel che abbiamo provato”, disse l’allora tecnico della Turris Conte. Oggi, alla guida del Sorrento, proverà a sorprendere di nuovo il Catania, chiamato a sua volta a reagire con orgoglio e carattere riscattando prontamente il pesante ko di Cosenza.

VIDEO: gli highlights di Turris-Catania

