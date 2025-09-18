VERSO CATANIA-SORRENTO (Video): la scorsa stagione rotondo successo al “Massimino”

Col Sorrento, prossimo avversario degli etnei, si ricordano spesso partite combattute. La scorsa stagione venne fuori la forza del Catania nel corso del secondo tempo, travolgendo i costieri con il risultato di 4-0 al “Massimino”. Era il 22 dicembre 2024, fu netta l’affermazione rossazzurra nel contesto di un match caratterizzato da un primo tempo abbastanza soporifero ed una ripresa di gran lunga più interessante, con un atteggiamento propositivo della squadra di mister Toscano. Davanti a oltre 17mila spettatori, ritmi blandi nella prima frazione con Sturaro costretto ad uscire per via di un infortunio muscolare al 41′ e Jimenez arretrato a centrocampo.

Altra musica nella ripresa. Catania tornato sul rettangolo verde con un piglio decisamente diverso. Gara più vivace e aperta. Anche il Sorrento tentò di colpire i rossazzurri, Todisco con il mancino vide il pallone stamparsi sulla traversa. A seguire sfera che giunse sui piedi di Cuccurullo che dal limite sfiorò il palo alla destra del giovanissimo Butano, all’esordio in porta. Un paio di minuti più tardi il Catania pareggiò il conto dei legni: passaggio a rimorchio dalla destra per Stoppa, conclusione di prima con il destro colpendo il montante.

Spinse ancora la squadra di Toscano: prima Inglese si fece respingere la conclusione da Del Sorbo, a tu per tu col portiere (60′), poi tiro impreciso di Jimenez (68′) e, al minuto 73, i rossazzurri la sbloccarono: Stoppa in area per la spizzata di Inglese e palla dentro. Etnei che approfittarono del momento favorevole concretizzando il raddoppio al 77′: traversone sul secondo palo per Stoppa, che si fece spazio in area calciando in porta, deviazione di Blondett e pallone in fondo al sacco. Ci fu anche il tempo per il tris catanese: filtrante a beneficio di Jimenez sulla linea di fondo, servizio all’indirizzo di Inglese per il tap-in vincente. Infine, in pieno recupero, nuovamente Inglese si mosse sul filo del fuorigioco freddando Del Sorbo. Il Catania regalò a se stesso ed ai propri tifosi un Natale sereno.

VIDEO: Catania 4-0 Sorrento, gli highlights

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

