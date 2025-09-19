VERSO CATANIA-SORRENTO: la spinta del “Massimino” e la forza dei numeri in zona gol per ritrovare il successo

Il boato del “Massimino”, quello che soprattutto nei momenti difficili trascina la squadra e la supporta, alla ricerca della vittoria. Dopo le sberle di Cosenza il Catania riparte dal calore e dal trasporto emotivo dei propri tifosi. Un’arma in più a vantaggio dei rossazzurri, fermo restando che sono i calciatori a scendere in campo e su quel rettangolo verde dovranno dimostrare di meritare il sostegno della gente, riproponendo quanto di eccellente fatto nelle prime tre giornate di campionato, in primis sul piano dell’atteggiamento.

Grinta, caparbietà, carattere e forza del gruppo sono caratteristiche imprescindibili allo scopo di tornare al successo contro un avversario che proverà a dare filo da torcere, come qualsiasi squadra del girone. Uno degli strumenti principali attraverso cui il Catania può incidere nell’economia della gara è sicuramente il reparto avanzato. Là davanti, al netto delle defezioni di Caturano e Rolfini, mister Toscano può contare sui gol che assicurano Forte, Cicerelli e Lunetta (7 in tre finora), in generale sulle capacità di entrare nel tabellino dei marcatori di un Catania che vanta, ad oggi, l’attacco più prolifico del girone con 12 reti all’attivo.

La difesa, invece, prima della nefasta trasferta di Cosenza non aveva beccato alcuna rete in campionato. Ritrovare solidità difensiva è un altro aspetto su cui lavorare ma, per avere ragione del Sorrento, occorrerà sfruttare soprattutto la verve in fase realizzativa degli uomini di Toscano. A Forte e compagni il compito di scardinare la difesa costiera, ritrovando un risultato importante per restituire serenità e fiducia.

