sabato, 20 Settembre 2025
HomeCatania NewsVERSO CATANIA-SORRENTO: la spinta del "Massimino" e la forza dei numeri in...
Catania NewsFocusLega ProPrimo PianoStatistiche

VERSO CATANIA-SORRENTO: la spinta del “Massimino” e la forza dei numeri in zona gol per ritrovare il successo

Livio Giannotta
By Livio Giannotta
0
70
foto Catania FC

Il boato del “Massimino”, quello che soprattutto nei momenti difficili trascina la squadra e la supporta, alla ricerca della vittoria. Dopo le sberle di Cosenza il Catania riparte dal calore e dal trasporto emotivo dei propri tifosi. Un’arma in più a vantaggio dei rossazzurri, fermo restando che sono i calciatori a scendere in campo e su quel rettangolo verde dovranno dimostrare di meritare il sostegno della gente, riproponendo quanto di eccellente fatto nelle prime tre giornate di campionato, in primis sul piano dell’atteggiamento.

Grinta, caparbietà, carattere e forza del gruppo sono caratteristiche imprescindibili allo scopo di tornare al successo contro un avversario che proverà a dare filo da torcere, come qualsiasi squadra del girone. Uno degli strumenti principali attraverso cui il Catania può incidere nell’economia della gara è sicuramente il reparto avanzato. Là davanti, al netto delle defezioni di Caturano e Rolfini, mister Toscano può contare sui gol che assicurano Forte, Cicerelli e Lunetta (7 in tre finora), in generale sulle capacità di entrare nel tabellino dei marcatori di un Catania che vanta, ad oggi, l’attacco più prolifico del girone con 12 reti all’attivo.

La difesa, invece, prima della nefasta trasferta di Cosenza non aveva beccato alcuna rete in campionato. Ritrovare solidità difensiva è un altro aspetto su cui lavorare ma, per avere ragione del Sorrento, occorrerà sfruttare soprattutto la verve in fase realizzativa degli uomini di Toscano. A Forte e compagni il compito di scardinare la difesa costiera, ritrovando un risultato importante per restituire serenità e fiducia.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
FAI LA FORMAZIONE: Catania-Sorrento, sostituisciti a Toscano
Articolo successivo
VERSO CATANIA-SORRENTO: defezioni etnee tra centrocampo e attacco. Le ipotesi di formazione
Livio Giannotta
Livio Giannottahttps://www.tuttocalciocatania.com
"Le idee ispirate dal coraggio sono come le pedine negli scacchi. Possono essere mangiate ma anche dare avvio ad un gioco vincente". Parole del grande scrittore tedesco Johann Wolfgang Von Goethe che mi hanno spinto all'ideazione di 'TuttoCalcioCatania.com'. Un progetto che parte da lontano e si pone l'obiettivo di fare informazione responsabilmente e consapevolmente. Direttore della testata giornalistica catanese e "stakanovista editoriale", mi avvalgo del contributo di un gruppo di lavoro brillante e motivato.

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web