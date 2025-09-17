VERSO CATANIA-SORRENTO: precedenti in equilibrio, il bilancio sotto l’Etna

Catania e Sorrento si affronteranno sabato in Sicilia per l’ottava volta in competizioni ufficiali. Bilancio in equilibrio. Le due squadre tornano a confrontarsi dopo il 4-0 rifilato dal Catania nella passata stagione con tripletta di Inglese e gol di Stoppa, in un match che vide esordire a difesa dei pali un giovanissimo Butano. Incontro disputato a distanza di un anno dallo 0-1 del Sorrento, sempre in Serie C, per effetto del gol di Di Francesco a fine primo tempo. Prima di allora, in una gara valevole per la Poule Scudetto Serie D, Sorrento ancora vittorioso al “Massimino” per 0-2 con le reti di Scala e La Monica nella ripresa. Per il resto si ricordano partite abbastanza equilibrate in B e terza serie negli anni ’70.

Il 21 novembre 1971 è datato il primo Catania-Sorrento della storia, a decidere l’incontro il calcio di rigore trasformato da Aquilino Bonfanti al 45′. I rossazzurri terminarono la stagione all’ottavo posto, mentre in rossoneri salutarono il torneo cadetto. Tre anni dopo, il 10 novembre 1974, altro successo di misura in favore dell’Elefante, marcatore Giovanni Simonini al 21′, si giocava in terza serie ma il Catania concluse trionfalmente la stagione, ottenendo la promozione in B con Egizio Rubino allenatore.

Nella stessa annata, in Coppa Italia Serie C, nuovo appuntamento al Cibali con Catania e Sorrento che non andarono oltre l’1-1: Loddi al 90′ rispose al vantaggio catanese di Francesco Colombo, la spuntarono i campani nella lotteria dei calci di rigore. Il 16 ottobre 1977, confronto caratterizzato dall’assenza di gol. I rossazzurri guidati da Carlo Matteucci persero lo spareggio di Catanzaro con la Nocerina mentre il Sorrento retrocesse in C2.

CATANIA-SORRENTO, PRECEDENTI IN SICILIA

Serie B 1971-72 Catania 1-0 Sorrento

45′ Bonfanti (rig.)

Serie C 1974-75 Catania 1-0 Sorrento

21′ Simonini

Coppa Italia Serie C 1974-75 Catania 1-1 Sorrento (3-4 d.c.r)

45′ Colombo (C), 90′ Loddi (S)

Serie C 1977-78 Catania 0-0 Sorrento

Poule Scudetto Serie D 2022/23 Catania 0-2 Sorrento

71′ Scala, 90’+1 La Monica

Serie C 2023-24 Catania 0-1 Sorrento

42′ De Francesco

Serie C 2024-25 Catania 4-0 Sorrento

73′ Inglese, 77′ Stoppa, 87’ Inglese, 90+2’ Inglese

