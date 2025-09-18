giovedì, 18 Settembre 2025
VERSO CATANIA-SORRENTO: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

foto Catania FC

In occasione del match che i rossazzurri disputeranno allo stadio “Angelo Massimino” contro il Sorrento, valevole per la quinta giornata del girone C di Serie C, le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive internazionali con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento indicano che il segno “1” oscilla tra i valori di 1.25 e 1.27; la “X” tra 4.80 e 5.25; il “2” tra 8.75 e 10.00. Scenario che vede gli etnei ampiamente favoriti per la vittoria finale e molto difficile che il Sorrento riesca a portare a casa un risultato positivo. Il Catania arriva all’appuntamento in cerca di riscatto immediato dopo la brutta prestazione di Cosenza. Il Sorrento viene da tre ko di seguito, ultimo dei quali a Salerno, uscendo comunque a testa dal confronto nonostante la sconfitta. Fiducia da parte dei bookmakers nei confronti del Catania, ma bisognerà confermare sul campo la superiorità al cospetto dei costieri.

