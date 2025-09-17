mercoledì, 17 Settembre 2025
VERSO CATANIA-SORRENTO: Toscano valuta alcuni cambi nell’undici di partenza

foto Catania FC

La pesante sconfitta di Cosenza ha sorpreso prima di tutti l’allenatore, Mimmo Toscano. L’auspicio in casa rossazzurra è che si sia trattato di una sberla salutare in vista del prosieguo della stagione. A cominciare dal confronto casalingo col Sorrento, il tecnico calabrese si attende dalla propria squadra una reazione d’orgoglio e di carattere, ritrovando lo smalto delle prime tre giornate di campionato. Per l’occasione cambierà probabilmente qualcosa nello schieramento tattico di partenza.

Toscano valuta alcuni possibili cambi. Vedremo se i cambiamenti interesseranno anche il reparto arretrato, dove non è da escludere l’inserimento di Celli con Pieraccini impiegato sul centro-destra. In mezzo al campo possibile inserimento di Quaini. L’ex Fiorenzuola dovrebbe prendere il posto di Aloi se, come sembra, quest’ultimo sarà costretto a dare forfait. A quel punto agirebbe in coppia con Corbari o Di Tacchio, rientrato in campo positivamente nel corso del secondo tempo di Cosenza e che necessita di minutaggio. Cambierà qualcosa sulla trequarti, con Jimenez o D’Ausilio inizialmente in panchina. Forte verso la conferma nell’undici titolare, Lunetta e Stoppa pronti a mettere in difficoltà Toscano nelle scelte.

Articolo precedente
LUPERINI: nessuno sbocco sul mercato estero, il giocatore rimane fuori lista
