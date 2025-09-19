VERSO CATANIA-SORRENTO: valore mercato squadre a confronto

Sabato pomeriggio, Catania e Sorrento in campo per la quinta giornata del girone C di Serie C allo stadio “Angelo Massimino”. Confrontando il valore di mercato delle due squadre, notiamo come l’organico del Catania sarebbe pari a 7.40 milioni di euro (fonte Transfermarkt) contro una valutazione di 4.78 milioni di euro dei costieri.

Escludendo i calciatori fuori lista e gli indisponibili, Tiago Casasola (600mila €), Emmanuele Cicerelli (600mila €), Simone Pieraccini (450mila €), Matteo Di Gennaro (350mila €), Matteo Stoppa (350mila €) e Daniele Donnarumma (350mila €) sarebbero tra i giocatori con il valore più importante in casa Catania, all’interno di una rosa che registra un’età media di 28 anni, la più alta del gruppo C. Per quanto riguarda il parco giocatori del Sorrento, escludendo anche in questo caso gli indisponibili, Kurt Shaw (350mila €), Luca Crecco (300mila €), Simone Cangianiello (300mila €), Luigi Carillo (200mila €), Eugenio D’Ursi (200mila €) e Vincenzo Plescia (200mila €) sarebbero fra gli interpreti economicamente più preziosi all’interno di un organico avente un’età media di 23.6 anni, terza più bassa del girone C.

