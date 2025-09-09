VERSO COSENZA-CATANIA: arbitra Luongo della sezione di Frattamaggiore. Curiosità, precedenti e statistiche del direttore di gara

Sono stati designati gli arbitri per le gare valevoli per la quarta giornata di Serie C, girone C. La partita Cosenza-Catania, in programma domenica 14 Settembre allo stadio “San Vito-Gigi Marulla”, sarà diretta da Fabio Rosario Luongo della sezione AIA di Frattamaggiore, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Francesco Massari (Molfetta) ed Emanuele Fumarulo (Barletta). Quarto ufficiale, Gabriele Totaro (Lecce). Operatrice Football Video Support, Stefania Genoveffa Signorelli (Paola).

A proposito del “fischietto” campano, arbitra in Serie C dal 2021. Un pò di tempo fa la sezione di Frattamaggiore si è congratulata con il sig. Luongo per essere stato designato in occasione dell’amichevole internazionale tra Napoli e Girona, disputatasi a Castel di Sangro, “con l’augurio che questo prestigioso impegno sia solo il primo di una lunga serie durante la carriera”, riporta la nota diffusa. Mesi addietro lo stesso Luongo ha partecipato attivamente ad una riunione sul match management tenutasi presso la sezione frattese, offrendo ai presenti un contributo importante grazie alla sua esperienza maturata nel corso degli anni. “Con competenza e passione, ha fornito nuovi ed interessanti spunti su come leggere il gioco sin dalle prime battute, anticipandone lo sviluppo tattico per prendere decisioni più efficaci e ottenere un maggiore riconoscimento da parte dei calciatori”, ha riportato tramite un comunicato la sezione AIA di Frattamaggiore, riconoscendo il suo atteggiamento come esempio concreto di crescita per gli associati.

Non si registrano precedenti da direttore di gara con Catania e Cosenza, ma in entrambi i casi nelle vesti di Quarto ufficiale. Fronte Catania il 21 agosto 2021 in Vibonese 0-1 Catania (Coppa Italia Serie C con gol di Reginaldo al 100′), il 7 aprile 2024 in Virtus Francavilla 1-0 Catania (Serie C, rete di Artistico) ed il 10 novembre 2024 Crotone 3-2 Catania (Serie C con realizzazioni di Silva, Gomez, Giron, Stoppa e autorete di Giron); fronte Cosenza il 16 settembre 2023 Cosenza 2-2 Sudtirol (Serie B), il 15 settembre 2024 Cosenza 2-1 Sampdoria (Serie B) ed il 25 gennaio Cosenza 0-1 Cittadella (Serie B).

Luongo ha diretto 50 partite in Serie C (Coppa Italia compresa) estraendo 254 cartellini gialli, 14 rossi, fischiando 10 calci di rigore. Il bilancio aggiornato delle partite dirette in terza serie è di 20 vittorie per le squadre di casa, 13 pareggi e 17 successi per le formazioni impegnate in trasferta, dunque bilancia che pende leggermente a favore di chi ha giocato finora tra le mura amiche. Limitatamente al girone C di Serie C, invece, ha diretto 8 incontri estraendo 42 cartellini gialli e 3 rossi concedendo un rigore con un bilancio di 3 successi casalinghi, 2 pareggi e 3 acuti esterni, ultimo dei quali il 31 agosto scorso, il successo per 0-4 del Crotone contro il Team Altamura.

