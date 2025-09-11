venerdì, 12 Settembre 2025
HomeCatania NewsVERSO COSENZA-CATANIA: ecco dove seguire la partita in tv e streaming
Catania NewsFocusLega ProPrimo Piano

VERSO COSENZA-CATANIA: ecco dove seguire la partita in tv e streaming

Redazione
By Redazione
0
211

Domenica 14 settembre il Catania affronterà il Cosenza in occasione della quarta giornata del girone C di Serie C. Fischio d’inizio alle ore 15:00 presso lo stadio “San Vito-Marulla”. E’ prevista in tv la copertura gratuita e in chiaro del match in Sicilia su Telecolor (canale 11 del digitale terrestre), che trasmetterà inoltre differita la gara integrale lunedì 15 Settembre alle 22:15. Ricordiamo che la stessa emittente, che ha acquisito dalla Lega Pro il pacchetto “Dirette e Differite/Sintesi Play Off”, nel corso della stagione trasmetterà altre cinque partite in trasferta dei rossazzurri in diretta esclusiva. I possessori di abbonamento, infine, potranno assistere alla partita Cosenza-Catania su Sky Sport (canale 253), in live streaming su Sky Go e la piattaforma NOW.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
MERCATO: porte chiuse per Vallocchia a gennaio, parole di Pastore inequivocabili
Articolo successivo
VERSO COSENZA-CATANIA: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse?
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web