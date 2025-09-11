VERSO COSENZA-CATANIA: ecco dove seguire la partita in tv e streaming

Domenica 14 settembre il Catania affronterà il Cosenza in occasione della quarta giornata del girone C di Serie C. Fischio d’inizio alle ore 15:00 presso lo stadio “San Vito-Marulla”. E’ prevista in tv la copertura gratuita e in chiaro del match in Sicilia su Telecolor (canale 11 del digitale terrestre), che trasmetterà inoltre differita la gara integrale lunedì 15 Settembre alle 22:15. Ricordiamo che la stessa emittente, che ha acquisito dalla Lega Pro il pacchetto “Dirette e Differite/Sintesi Play Off”, nel corso della stagione trasmetterà altre cinque partite in trasferta dei rossazzurri in diretta esclusiva. I possessori di abbonamento, infine, potranno assistere alla partita Cosenza-Catania su Sky Sport (canale 253), in live streaming su Sky Go e la piattaforma NOW.

