VERSO COSENZA-CATANIA: Forte torna al “San Vito”, ricordando anche il debutto da praticante avvocato

Cinque gol e un assist in 31 presenze. Questo lo score di Francesco Forte con la maglia del Cosenza. Tra gli ex di turno domenica c’è anche lui, l’attaccante romano classe 1993 che militò in rossoblu nel campionato cadetto 2023/24. La tappa di Cosenza viene ricordata da Forte per il conseguimento del nono posto finale in campionato e per avere debuttato nel ruolo di praticante avvocato. Forte, infatti, debuttò proprio nel Tribunale di Cosenza. La società calabrese evidenziò attraverso una nota stampa «la dimostrazione di come si possa eccellere nel calcio e negli studi». Forte, in questo caso, prima d’intraprendere l’esperienza si era laureato un paio d’anni prima in giurisprudenza all’università “Niccolò Cusano” di Roma con una tesi sul tema: “Il rapporto contrattuale del calciatore professionista”. «Ho scelto Giurisprudenza perché vengo da una famiglia di avvocati, lo sono mio nonno Luigi e mio padre. L’ho fatto anche per loro», le parole di Forte.

