VERSO COSENZA-CATANIA: Lunetta e Mazzocchi, grandi amici fuori dal campo domenica avversari

Milanesi entrambi, Gabriel Lunetta e Simone Mazzocchi si ritroveranno da avversari domenica pomeriggio allo stadio “San Vito-Marulla”. Lunetta rappresentando i colori sociali del Catania, Mazzocchi quelli del Cosenza. Nemici sul campo, ma amici fuori. I due calciatori, infatti, ben si conoscono avendo condiviso le esperienze passate al Sudtirol ed alla Reggiana. Lo stesso Lunetta ha ricordato la grande amicizia con l’attaccante rossoblu, ai microfoni di Globus Television: “Simone è un amico, abbiamo giocato insieme al Sudtirol ed alla Reggiana, ci conosciamo da tantissimi anni. Forse è il mio più grande amico nel mondo del calcio. Sarà bello ritrovarlo domenica, chiaramente ognuno farà il suo, spero che vada male a lui”, le parole di Lunetta. Curiosità: al momento, in queste prime tre giornate di campionato, i due calcatori hanno realizzato lo stesso numero di gol (2) e assist (1).

