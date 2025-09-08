VERSO COSENZA-CATANIA: mentalità e continuità, nuovo esame per i rossazzurri

Entusiasmo a mille nell’ambiente. L’ottimo avvio di campionato del Catania fortifica i rossazzurri, dona loro la consapevolezza di avere importanti qualità, mostrandosi una squadra solida e potenzialmente letale negli ultimi metri. Ma non è il momento di peccare di presunzione o di sentirsi già arrivati. Il traguardo da raggiungere è ancora lontano e passa dal superamento di mille insidie. Mister Toscano non intende mai separarsi dal concetto di equilibrio. Dentro e fuori dal campo. Quando si vince il rischio di sentirsi troppo bravi è sempre dietro l’angolo, ecco che il mantenimento di un profilo equilibrato con dedizione costante al sacrificio diventa fondamentale lungo il percorso.

Ogni partita rappresenta un nuovo step di crescita per il Catania. Misurando le proprie ambizioni ed il livello di maturità in un contesto mai facile. Ormai questa categoria la conosciamo bene, gli anni di militanza in C cominciano ad essere tanti ed il curriculum dei giocatori non scende in campo. O comunque conta, ma fino ad un certo punto. Troverai sempre nel cammino avversari pronti a mordere le caviglie, a vendere carissima la pelle. Soprattutto se ti chiami Catania e attualmente occupi la vetta della classifica. Chiunque sogna la classica ‘partita della vita’, di fare lo sgambetto alla capolista.

Tutte le gare saranno un esame nuovo da superare per i rossazzurri. Non fa eccezione la trasferta di Cosenza. L’avversario calabrese non ha impattato benissimo in campionato, motivo in più per cercare riscatto e dimostrare, al cospetto del Catania, di essere all’altezza della situazione. Al di là delle problematiche ambientali, il Cosenza vanta un organico di livello e rappresenta un avversario tradizionalmente ostico. Toscano chiede una volta di più equilibrio e continuità, nelle prestazioni e nei risultati, sia in casa che fuori. Il Catania in campo al “Massimino” o lontano dalle mura amiche deve caratterizzarsi per una mentalità vincente in egual misura. La tappa di Cosenza, in questo senso, darà nuove indicazioni.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***