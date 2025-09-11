VERSO COSENZA-CATANIA: mister Toscano guida la flotta di ex in Calabria

Reggino di nascita (per la precisione di Cardeto) e cosentino di adozione per aver sposato diversi anni fa Brigida, una ragazza cosentina da cui ha avuto una figlia, mister Domenico Toscano torna a Cosenza da avversario dopo avere collezionato 122 presenze sulla panchina rossoblu (vincendo due campionati) e 45 da calciatore, contribuendo anche a una promozione in Serie B. Al suo fianco il vice Michele Napoli, cosentino doc.

La sfida di domenica pomeriggio si segnala anche per la presenza di altri ex: vedi il mediano Francesco De Rose, nativo proprio di Cosenza e attualmente fuori lista che ha cominciato la carriera in maglia rossoblu collezionando due promozioni dalla D alla Prima Divisione Lega Pro. Citiamo anche il laterale destro Tiago Casasola, autore di 8 assist su 17 apparizioni in Serie B nell’esperienza in prestito del 2020. Il Cosenza rappresenta, invece, per Francesco Forte – ad oggi – l’ultima squadra che gli ha permesso di giocare in B (31 presenze condite da 5 gol nel 2023/24). Infine Diego Gemignani, preparatore atletico del Cosenza che fu rossazzurro nello staff di Francesco Baldini (stagioni 2020/21 e 2021/2022), ed Ivan Moschella, collaboratore tecnico del Catania, con un passato da calciatore nelle file del Cosenza nelle stagioni 2007/2008 e 2008/2009 vincendo il campionato di Serie D e Seconda Divisione Lega Pro.

