VERSO COSENZA-CATANIA: nuovo esame per gli etnei. Le ipotesi di formazione

Nuovo esame esterno per il Catania che sarà di scena domenica pomeriggio (calcio d’inizio alle ore 15:00) sul campo del Cosenza. I rossazzurri vogliono dar seguito all’ottimo avvio di campionato: tre vittorie su altrettanti incontri disputati hanno proiettato la compagine etnea in vetta alla graduatoria. La formazione dell’Elefante assieme all’Arezzo sono le uniche squadre a punteggio pieno in tutta la Serie C, risultato che lusinga e può servire da stimolo per proseguire nel solco del lavoro tracciato da mister Toscano.

La sfida in terra silana rappresenta un banco di prova importante per testare le aspirazioni rossazzurre. L’operato di Toscano sta dando i primi frutti ma serve costanza per legittimare ambizioni di vertice. I giocatori stanno assimilando sempre di più i meccanismi dell’allenatore, identificandosi nel dettato tattico e sviluppando il concetto di squadra. Rispetto allo scorso anno il tecnico calabrese può contare su una panchina lunga e maggiori alternative per ruolo, tanto da poter fronteggiare le assenze di Caturano e Rolfini in vista di domenica.

Capitan Di Tacchio ha lavorato sodo in settimana per accelerare il rientro in campo e figura tra i convocati (ok anche Celli), mentre Quaini salterà il match per squalifica. Il probabile schieramento di partenza da presentare al “San Vito-Marulla” vedrebbe Dini in porta, Ierardi, Di Gennaro e Pieraccini in difesa, Casasola, Corbari, Aloi e Donnarumma in mezzo con uno tra Jimenez e D’Ausilio collocato assieme a Cicerelli sulla trequarti dietro Forte.

Il Cosenza insegue il primo successo stagionale dopo due pareggi esterni a Monopoli e Crotone e una sconfitta interna patita per mano della Salernitana. La scollatura tra squadra e ambiente appare evidente, spetta quindi a mister Buscè e ai suoi ragazzi riaccendere l’entusiasmo attorno alle vicende silane attraverso il duro lavoro e i risultati sul campo.

Buscè cerca la quadra a livello tattico: il 4-3-2-1 proposto per la prima volta a Crotone ha dato risposte incoraggianti nel percorso di ricostruzione tecnica dopo la retrocessione dello scorso anno. La probabile formazione di partenza vedrebbe, davanti a Vettorel, i difensori Cimino, Dametto, Caporale e Ferrara schierati nella linea a quattro con Kouan, Langella e Contiliano a centrocampo e il duo Florenzi-Cannavò alle spalle dell’unica punta Mazzocchi. Squalificato Garritano, assente per infortunio Kourfalidis. Non convocati neanche Contiero, Rantuccio e Silvestri.

Trasferta vietata ai residenti nella provincia etnea. La direzione del match è affidata al sig. Fabio Rosario Luongo della sezione AIA di Frattamaggiore, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Francesco Massari di Molfetta ed Emanuele Fumarulo di Barletta. IV Ufficiale Gabriele Totaro di Lecce, Operatrice FVS Stefania Genoveffa Signorelli di Paola. La partita sarà visibile in chiaro su Telecolor (canale 11 DTT) e a pagamento su Sky Sport 253, Sky Sport Arena, Sky Go e NOW, oltre che sulla piattaforma OneFootball.

