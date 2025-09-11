VERSO COSENZA-CATANIA: per Aloi c’è aria di derby

“Quello di Cosenza sarà un derby per me. La tensione è già alta. Servirà il massimo della concentrazione mentale, tanta grinta, umiltà e una predisposizione al sacrificio. Loro sono un’ottima squadra, determinante, ci aspettano duelli non semplici in ogni zona del campo”. Così, nei giorni scorsi, si è espresso in vista della trasferta di Cosenza Salvatore Aloi. Il centrocampista del Catania invita i compagni a non abbassare la guardia, ben consapevole che ci sarà da lottare al “San Vito-Marulla”.

Per Aloi, in quanto nativo di Reggio Calabria, quello al cospetto dei lupi rossoblu domenica pomeriggio sarà un derby speciale essendo particolarmente sentito in Calabria il confronto tra Reggina e Cosenza. L’ex calciatore della Ternana, peraltro, ha già affrontato in carriera i cosentini scendendo in campo 6 volte tra Serie C, B e Coppa Italia con un bilancio di 3 pareggi, 2 sconfitte ed una sola vittoria finora conquistata da Aloi, vestendo la maglia dell’Akragas con cui vinse 1-0 in terza serie nel 2016. Sedeva sulla panchina del club agrigentino l’ex allenatore del Catania Pino Rigoli.

