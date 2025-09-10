VERSO COSENZA-CATANIA: Pieraccini scalpita per continuare a giocare dal 1′

Il direttore sportivo Ivano Pastore, nel corso della conferenza stampa tenutasi nelle ultime ore ha sottolineato come alcuni giocatori stiano svolgendo lavoro differenziato: Celli, Rolfini e Caturano. Sabato scorso Rolfini continuava a non figurare tra i calciatori a disposizione, Caturano è rimasto in panchina mentre Celli, inserito nella lista dei convocati, ha saltato il confronto. Al suo posto, dentro Pieraccini. Fedelissimo di mister Toscano, il difensore è stato prelevato dal Cesena in prestito con diritto di riscatto. In carriera ha spesso agito come braccetto destro, ma nel pre campionato a Norcia è stato più volte utilizzato come perno difensivo centrale e, all’occorrenza, Pieraccini ha dimostrato di poter giocare senza problemi anche da braccetto sinistro. Pedina importante anche per la duttilità che è capace di assicurare, il ragazzo classe 2004 sta offrendo delle buone prestazioni e dovrebbe scendere in campo dal 1′ anche domenica, a Cosenza.

