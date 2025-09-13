sabato, 13 Settembre 2025
VERSO COSENZA-CATANIA: previsioni meteo al “San Vito-Marulla”

Redazione
foto Sport e Materia

Catania che scenderà in campo domenica pomeriggio per la disputa del match contro il Cosenza, in programma allo stadio “San Vito-Marulla” con fischio d’inizio alle 15:00 e valevole per la quarta giornata del girone C di Serie C. Sulla base delle previsioni meteo, a Cosenza ci si attende una giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso. Nel dettaglio: cielo poco nuvoloso o velato al mattino e al pomeriggio, bel tempo alla sera. Nel corso dell’incontro si prevedono venti di debole intensità con una temperatura effettivamente percepita di circa 27-28 gradi.

