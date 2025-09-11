giovedì, 11 Settembre 2025
HomeCatania NewsVERSO COSENZA-CATANIA: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse?
Catania NewsCosa Dicono le AgenzieLega ProPrimo PianoProssimo Avversario

VERSO COSENZA-CATANIA: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse?

Redazione
By Redazione
0
136
foto Catania FC

In occasione del match che i rossazzurri disputeranno allo stadio “San Vito-Marulla” contro il Cosenza, valevole per la quarta giornata del girone C di Serie C, le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive internazionali con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento indicano che il segno “1” oscilla tra i valori di 2.95 e 3.20; la “X” tra 3.20 e 3.60; il “2” tra 1.97 e 2.20. Scenario in qualche modo simile al precedente confronto esterno con la Cavese, dove gli etnei erano leggermente favoriti per la vittoria finale in un contesto di sostanziale equilibrio. Il Catania arriva all’appuntamento forte di tre vittorie consecutive caratterizzate dalla realizzazione di 11 gol senza subirne, mentre i padroni di casa hanno faticato fino a questo momento ad ingranare la marcia giusta raccogliendo due punti in campionato, frutto di 3 reti all’attivo e 4 al passivo. Fiducia da parte dei bookmakers nei confronti del Catania ma nell’ambito di una sfida da non sottovalutare.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
VERSO COSENZA-CATANIA: ecco dove seguire la partita in tv e streaming
Articolo successivo
VERSO COSENZA-CATANIA: alla scoperta dell’avversario, Buscè cerca la quadra a livello tattico
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web