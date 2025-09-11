VERSO COSENZA-CATANIA: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse?

In occasione del match che i rossazzurri disputeranno allo stadio “San Vito-Marulla” contro il Cosenza, valevole per la quarta giornata del girone C di Serie C, le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive internazionali con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento indicano che il segno “1” oscilla tra i valori di 2.95 e 3.20; la “X” tra 3.20 e 3.60; il “2” tra 1.97 e 2.20. Scenario in qualche modo simile al precedente confronto esterno con la Cavese, dove gli etnei erano leggermente favoriti per la vittoria finale in un contesto di sostanziale equilibrio. Il Catania arriva all’appuntamento forte di tre vittorie consecutive caratterizzate dalla realizzazione di 11 gol senza subirne, mentre i padroni di casa hanno faticato fino a questo momento ad ingranare la marcia giusta raccogliendo due punti in campionato, frutto di 3 reti all’attivo e 4 al passivo. Fiducia da parte dei bookmakers nei confronti del Catania ma nell’ambito di una sfida da non sottovalutare.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***