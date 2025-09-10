mercoledì, 10 Settembre 2025
VERSO COSENZA-CATANIA: si profila ancora il ballottaggio D’Ausilio-Jimenez, chi la spunterà?

Livio Giannotta
By Livio Giannotta
foto Catania FC

Sempre in campo nelle battute iniziali del campionato, l’italo-spagnolo Kaleb Jimenez. Domenica pomeriggio, in quel di Cosenza, il trequartista si candida per giocare ancora una volta dal 1′. Scalpita, però, anche Michele D’Ausilio. Il calciatore prelevato in prestito con diritto di riscatto dall’Avellino attende di giocare il suo primo match da titolare in maglia rossazzurra. Ha cominciato a lavorare sodo in settimana per provare a convincere Toscano a puntare su di lui dall’inizio domenica.

Jimenez, al di là della situazione contrattuale in standby, gode della piena fiducia del club e sta dando il proprio contributo alla causa etnea. D’Ausilio, dopo avere fallito clamorosamente nei minuti finali a Cava de’ Tirreni il gol della sicurezza, si è in parte riscattato con un assist al bacio per Aloi, autore del momentaneo 3-0 contro il Monopoli. Un primo assaggio di quello che può dare in versione assistman alla squadra, lui che di assist nella passata stagione ne ha confezionati 14. In vista di domenica si profila ancora il ballottaggio tra D’Ausilio e Jimenez, giocatori diversi per caratteristiche ma entrambi in grado di ricoprire lo stesso ruolo. Jimenez, anzi, all’occorrenza agisce anche da centrocampista. A Cosenza stavolta toccherà a D’Ausilio, oppure spazio nella formazione di partenza ancora all’ex Vicenza?

