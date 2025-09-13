domenica, 14 Settembre 2025
VERSO COSENZA-CATANIA: Toscano sfida i rossoblu cinque anni dopo il pari di Reggio Calabria

Domenico Toscano torna a Cosenza per la prima volta da avversario ma, in generale, nelle vesti di allenatore ha già sfidato i lupi rossoblu. Risale al 20 ottobre 2020, quando sedeva sulla panchina della Reggina, disputando un derby sempre atteso in Calabria. Toscano guidava gli amaranto in Serie B. Entrambe le squadre non andarono oltre il risultato di parità al “Granillo”. I cosentini giocarono per più di un tempo in inferiorità numerica per l’espulsione di Tiritiello. I padroni di casa crearono diverse occasioni per andare a segno, non riuscendo a superare l’ottimo Falcone a difesa dei pali.

Il portiere neutralizzò anche Denis su rigore. Reggina d’assalto, nel finale traversa di Menez. Cosenza che con grande sofferenza seppe reggere in dieci contro undici, al cospetto di una Reggina a cui non bastò dominare l’incontro per incamerare i tre punti. Lo stesso Toscano, a fine gara, parlò di “grande partita, tirando in porta 25 volte” con l’estremo difensore del Cosenza senza dubbio migliore in campo. L’auspicio è che, a distanza di cinque anni da quel confronto, stavolta Toscano possa sorridere trovando con il “suo” Catania la via del gol e portando a casa un risultato molto importante.

VIDEO: gli highlights della partita

