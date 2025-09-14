VERSO COSENZA-CATANIA: valore mercato squadre a confronto

domenica, 14 Settembre 2025
Questo pomeriggio Cosenza e Catania in campo per la quarta giornata del girone C di Serie C allo stadio “San Vito-Marulla”. Confrontando il valore di mercato delle due squadre, notiamo come l’organico del Catania sarebbe pari a 7.40 milioni di euro (fonte Transfermarkt) contro una valutazione di 6.28 milioni di euro dei calabresi.

Escludendo i calciatori fuori lista e gli indisponibili, Tiago Casasola (600mila €), Emmanuele Cicerelli (600mila €), Michele D’Ausilio (450mila €), Simone Pieraccini (450mila €), Salvatore Aloi (4000mila €) e Daniele Donnarumma (350mila €) sarebbero tra i giocatori con il valore più importante in casa Catania, all’interno di una rosa che registra un’età media di 28 anni, la più alta del gruppo C. Per quanto riguarda il parco giocatori del Cosenza, escludendo anche in questo caso gli indisponibili, Aldo Florenzi (800mila €), Kevin Cannavò (500mila €), Christian Langella (400mila €), Manuel Ricciardi (400mila €), Christian Dalle Mura (400mila €) e Christian Kouan (400mila €) sarebbero fra gli interpreti economicamente più preziosi all’interno di un organico avente un’età media di 24 anni, settima più bassa del girone C.

